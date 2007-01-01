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Происшествия

Москвича заключили под стражу за смертельное ДТП в Калужской области

Дарья Джуманова
02.07, 15:45
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Напомним, трагедия случилась в ночь на 29 июня на трассе М-3 в Малоярославецком районе.

50-летний водитель «Тойоты Секвойя», будучи пьяным, потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Киа Кларус».

Водитель «Киа» погиб, трое пассажиров получили травмы.

В среду, 2 июля прокуратура сообщила, что обвиняемого отправили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения».

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