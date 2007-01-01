Москвича заключили под стражу за смертельное ДТП в Калужской области
Напомним, трагедия случилась в ночь на 29 июня на трассе М-3 в Малоярославецком районе.
50-летний водитель «Тойоты Секвойя», будучи пьяным, потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Киа Кларус».
Водитель «Киа» погиб, трое пассажиров получили травмы.
В среду, 2 июля прокуратура сообщила, что обвиняемого отправили под стражу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения».