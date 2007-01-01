Полиция Калуги разыскивает пропавшего 10-летнего мальчика
В среду, 2 июля УМВД по Калужской области сообщило о розыске 10-летнего Захара Зябкина.
Мальчик ушел из дома 21 июня 2025 года и до сих пор не вернулся.
По данным полиции, Захар имеет следующие приметы:
- рост 120-130 см
- нормальное телосложение
- короткие светло-русые волосы
- небольшая родинка на левой щеке возле носа
В день исчезновения он был одет в черную худи с капюшоном, темные спортивные брюки с белыми полосами по бокам и темно-зеленые кроссовки. При себе у мальчика была плечевая сумка.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят срочно сообщить в полицию по телефонам:
- 8 (4842) 50-15-02;
- 8 (4842) 50-15-03;
- 102 или 112.