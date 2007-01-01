Полиция Калуги разыскивает пропавшего 10-летнего мальчика

В среду, 2 июля УМВД по Калужской области сообщило о розыске 10-летнего Захара Зябкина.

Фото: УМВД по Калужской области

Мальчик ушел из дома 21 июня 2025 года и до сих пор не вернулся.

По данным полиции, Захар имеет следующие приметы:

- рост 120-130 см

- нормальное телосложение

- короткие светло-русые волосы

- небольшая родинка на левой щеке возле носа

В день исчезновения он был одет в черную худи с капюшоном, темные спортивные брюки с белыми полосами по бокам и темно-зеленые кроссовки. При себе у мальчика была плечевая сумка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят срочно сообщить в полицию по телефонам:

- 8 (4842) 50-15-02;

- 8 (4842) 50-15-03;

- 102 или 112.