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Полиция Калуги разыскивает пропавшего 10-летнего мальчика

В среду, 2 июля УМВД по Калужской области сообщило о розыске 10-летнего Захара Зябкина.
Ольга Володина
02.07, 13:07
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Фото: УМВД по Калужской области
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Мальчик ушел из дома 21 июня 2025 года и до сих пор не вернулся.

По данным полиции, Захар имеет следующие приметы:

- рост 120-130 см

- нормальное телосложение

- короткие светло-русые волосы

- небольшая родинка на левой щеке возле носа

В день исчезновения он был одет в черную худи с капюшоном, темные спортивные брюки с белыми полосами по бокам и темно-зеленые кроссовки. При себе у мальчика была плечевая сумка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят срочно сообщить в полицию по телефонам:

- 8 (4842) 50-15-02;

- 8 (4842) 50-15-03;

- 102 или 112.

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