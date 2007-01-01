Калужский ресторан проверили из-за массового отравления выпускников на праздничном банкете

1 июля, во вторник, Роспотребнадзор и СЭС начали расследование инцидента

Напомним, что 28 июня более 60 выпускников школы №44 и их родителей отмечали окончание школы в гольф-клубе на Вырке. На следующий день несколько десятков человек почувствовали симптомы кишечной инфекции.

При этом четверых выпускников забрала скорая помощь, сейчас они находятся в инфекционной больнице.

Родители этих детей уже подали заявление в прокуратуру, где дело взято на контроль.

- Возможные прокурорские санкции в отношении предприятия общественного питания зависят от результатов расследования и сути выявленных нарушений, - пояснил нам представитель областной прокуратуры. – Если нарушения окажутся незначительными, будет вынесено представление об их устранении и недопущении впредь. В серьезных же случаях возможен административный штраф и даже приостановление деятельности предприятия.

Помимо Роспотребнадзора и СЭС, к расследованию подключилось и УМВД – родителей опросили сотрудники службы по делам несовершеннолетних.