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Калужский ресторан проверили из-за массового отравления выпускников на праздничном банкете

1 июля, во вторник, Роспотребнадзор и СЭС начали расследование инцидента
Михаил Тырин
02.07, 11:20
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Напомним, что 28 июня более 60 выпускников школы №44 и их родителей отмечали окончание школы в гольф-клубе на Вырке. На следующий день несколько десятков человек почувствовали симптомы кишечной инфекции.

При этом четверых выпускников забрала скорая помощь, сейчас они находятся в инфекционной больнице.

Родители этих детей уже подали заявление в прокуратуру, где дело взято на контроль.

- Возможные прокурорские санкции в отношении предприятия общественного питания зависят от результатов расследования и сути выявленных нарушений, - пояснил нам представитель областной прокуратуры. – Если нарушения окажутся незначительными, будет вынесено представление об их устранении и недопущении впредь. В серьезных же случаях возможен административный штраф и даже приостановление деятельности предприятия.

Помимо Роспотребнадзора и СЭС, к расследованию подключилось и УМВД – родителей опросили сотрудники службы по делам несовершеннолетних.

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