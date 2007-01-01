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Происшествия

В Малоярославецком районе сбили подростка на пешеходном переходе

Дарья Джуманова
02.07, 10:53
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 В полиции сообщили подробности ДТП, произошедшем во вторник, 1 июля, в 9:35 утра на 120-м километре трассы А-130 «Москва – Малоярославец – Рославль».

По предварительной информации, водитель автомобиля «Мазда 3», двигавшийся со стороны Рославля в направлении Москвы, сбил подростка 2009 года рождения на регулируемом пешеходном переходе. Пострадавший переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Несовершеннолетнего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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