Роспотребнадзор начал расследование по факту массового отравления выпускников в Калуге
Согласно информации ведомства, экстренные сообщения о групповом случае кишечной инфекции поступили только во вторник, 1 июля – на третий день после случившегося
Роспотребнадзор пока подтверждает четыре случая заболевания – учтены те пострадавшие, что попали в инфекционную больницу.
Всего же после праздника признаки отравления ощутили несколько десятков человек – выпускники и их родители.
Проводится эпидемиологическое расследование, результаты которого будут опубликованы на официальных источниках.
- Результаты эпидемиологического расследования будут сообщены дополнительно по завершению, - резюмирует Роспотребнадзор.
Напомним, 1 июля к нам в редакцию обратились родители выпускников школы №44 Калуги. Они рассказали, что массово почувствовали себя плохо после выпускного. Четверо детей попали в инфекционную больницу.
Стало известно и что ели выпускники. По словам родителей, они налегали на морепродукты.