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Роспотребнадзор начал расследование по факту массового отравления выпускников в Калуге

Согласно информации ведомства, экстренные сообщения о групповом случае кишечной инфекции поступили только во вторник, 1 июля – на третий день после случившегося
Михаил Тырин
01.07, 13:43
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Роспотребнадзор пока подтверждает четыре случая заболевания – учтены те пострадавшие, что попали в инфекционную больницу.

Всего же после праздника признаки отравления ощутили несколько десятков человек – выпускники и их родители.

Проводится эпидемиологическое расследование, результаты которого будут опубликованы на официальных источниках.

- Результаты эпидемиологического расследования будут сообщены дополнительно по завершению, - резюмирует Роспотребнадзор.

Напомним, 1 июля к нам в редакцию обратились родители выпускников школы №44 Калуги. Они рассказали, что массово почувствовали себя плохо после выпускного. Четверо детей попали в инфекционную больницу.

Стало известно и что ели выпускники. По словам родителей, они налегали на морепродукты.

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