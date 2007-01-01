Что ели пострадавшие от массового отравления на выпускном банкете в Калуге
Как мы уже писали, в Калуге ученики школы №44 массово отравились на выпускном. Четверо попали в инфекционную больницу, при этом родителям дают весьма скудную информацию о причинах ЧП, и они обратились к нам.
После нашей публикации во вторник, 1 июля, с пострадавшими начали связываться специалисты Санэпидстанции.
А в распоряжении «КП40» оказалось меню банкетного стола, которые выбрали для праздника. Публикуем его полностью.
ФУРШЕТ
- Брускетты с лососем
- Брускетты с уткой
САЛАТЫ
- Цезарь Курица
- Салат BBQ
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
- Овощное ассорти
- Рыбная тарелка
- Сырная тарелка
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
- Брискет
- Буженина
ГРИЛЬ
- Ассорти мясное
- Ассорти рыбное
Кстати, по словам родителей за банкет они заплатили 6500 рублей с выпускника и 6000 с каждого родителя.
Напомним, 28 июня выпускники школы №44 и их родители участвовали в праздничном вечере на Вырке.
На следующий день около 60 человек проснулись с ощущением серьезного недомогания. Четверо попали в инфекционную больницу.
- Мы, родители, рады, что по делу началось какое-то движение, - рассказала нам одна из пострадавших. – После вашей публикации со мной связались, взяли данные. Звонили и родительнице, которая договаривалась о банкете, ее просили составить список пострадавших. Сейчас я с ребенком нахожусь в больнице. Вместе с остальными родителями мы хотим обратиться в прокуратуру с жалобой.