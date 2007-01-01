Что ели пострадавшие от массового отравления на выпускном банкете в Калуге

Стала известна стоимость банкета на человека и полный состав меню.

Как мы уже писали, в Калуге ученики школы №44 массово отравились на выпускном. Четверо попали в инфекционную больницу, при этом родителям дают весьма скудную информацию о причинах ЧП, и они обратились к нам.

После нашей публикации во вторник, 1 июля, с пострадавшими начали связываться специалисты Санэпидстанции.

А в распоряжении «КП40» оказалось меню банкетного стола, которые выбрали для праздника. Публикуем его полностью.

ФУРШЕТ

Брускетты с лососем

Брускетты с уткой

САЛАТЫ

Цезарь Курица

Салат BBQ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Овощное ассорти

Рыбная тарелка

Сырная тарелка

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Брискет

Буженина

ГРИЛЬ

Ассорти мясное

Ассорти рыбное

Кстати, по словам родителей за банкет они заплатили 6500 рублей с выпускника и 6000 с каждого родителя.

Напомним, 28 июня выпускники школы №44 и их родители участвовали в праздничном вечере на Вырке.

На следующий день около 60 человек проснулись с ощущением серьезного недомогания. Четверо попали в инфекционную больницу.

- Мы, родители, рады, что по делу началось какое-то движение, - рассказала нам одна из пострадавших. – После вашей публикации со мной связались, взяли данные. Звонили и родительнице, которая договаривалась о банкете, ее просили составить список пострадавших. Сейчас я с ребенком нахожусь в больнице. Вместе с остальными родителями мы хотим обратиться в прокуратуру с жалобой.