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Что ели пострадавшие от массового отравления на выпускном банкете в Калуге

Стала известна стоимость банкета на человека и полный состав меню.
Михаил Тырин
01.07, 12:29
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Как мы уже писали, в Калуге ученики школы №44 массово отравились на выпускном. Четверо попали в инфекционную больницу, при этом родителям дают весьма скудную информацию о причинах ЧП, и они обратились к нам.

После нашей публикации во вторник, 1 июля, с пострадавшими начали связываться специалисты Санэпидстанции.

А в распоряжении «КП40» оказалось меню банкетного стола, которые выбрали для праздника. Публикуем его полностью.

ФУРШЕТ

  • Брускетты с лососем
  • Брускетты с уткой

САЛАТЫ

  • Цезарь Курица
  • Салат BBQ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

  • Овощное ассорти
  • Рыбная тарелка
  • Сырная тарелка

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

  • Брискет
  • Буженина

ГРИЛЬ

  • Ассорти мясное
  • Ассорти рыбное

Кстати, по словам родителей за банкет они заплатили 6500 рублей с выпускника и 6000 с каждого родителя.

Напомним, 28 июня выпускники школы №44 и их родители участвовали в праздничном вечере на Вырке.

На следующий день около 60 человек проснулись с ощущением серьезного недомогания. Четверо попали в инфекционную больницу.

- Мы, родители, рады, что по делу началось какое-то движение, - рассказала нам одна из пострадавших. – После вашей публикации со мной связались, взяли данные. Звонили и родительнице, которая договаривалась о банкете, ее просили составить список пострадавших. Сейчас я с ребенком нахожусь в больнице. Вместе с остальными родителями мы хотим обратиться в прокуратуру с жалобой.

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