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В Калуге десятки выпускников и их родителей отравились на банкете

Четверо человек попали в инфекционную больницу
Михаил Тырин
01.07, 10:24
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О ЧП во вторник, 1 июля, в редакцию «КП40» сообщила калужанка Евгения БАГРУШИНА, которая участвовала в празднике и также пострадала вместе со своей дочерью-выпускницей.

По ее словам, после шествия и праздника 29 выпускников 44-й школы вместе с родителями отмечали окончание учебы на Вырке, в заведении «Калуга Кантри Гольф Клаб». Всего 65 человек.

Закусками праздник обеспечивал ресторан "Мир морей". В меню значились как морепродукты, так и мясо, овощи, сыры.

Праздник продлился до пяти утра, в воскресенье дети отсыпались.

А проснувшись, многие почувствовали сильное недомогание.

- Плохо себя почувствовали десятки человек – дети и родители, - рассказывает Евгения. – Скорая из Турынино не вылезала. Четверо детей, в том числе моя дочка, сейчас в инфекционной больнице. И, главное, нам ничего не говорят. Просто – инфекция.

Мы поинтересовались, могли ли отравление вызвать некачественные напитки, которые участники принесли с собой?

- Шампанское, соки, вода были свои, но среди заболевших есть дети, которые не пили алкоголь вообще, - пояснила наша читательница.

На вопрос о своем самочувствии Евгения сказала, что некоторым родителям до сих пор плохо, пятеро даже во вторник, 1 июля, с трудом смогли подняться на работу.

- Я себя чувствую средне, - говорит Евгения во вторник. - Мутит чуток, но я ела только цезарь с курицей, бутерброд с лососем и один кусочек свинины. Моя доча ела кальмары и креветки.

Никаких вразумительных объяснений родители пока не получили ни от ресторана, ни от компетентных организаций и это вынудило их обратиться в СМИ и предать дело огласке.

Оперативный комментарий не удалось получить и нам. Роспотребнадзор затребовал официальный запрос, срок ответа на который до 7 дней. Мы уже направили его в ведомство. Ждем подробности и официальные комментарии ответственных лиц.

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