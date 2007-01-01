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В сети появилось видео смертельного ДТП в Калуге

Сообщество «Калуга за рулем» опубликовало шокирующие кадры смертельного ДТП, произошедшего 29 июня на дамбе Яченского водохранилища.
Ольга Володина
01.07, 08:31
0 843
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На видео запечатлен момент, когда автомобиль «Шевроле Спарк» под управлением 30-летней женщины на полной скорости врезается в дорожный столб.

Несмотря на оперативное прибытие медиков и экстренную госпитализацию, спасти автомобилистку не удалось.

В комментариях пользователи высказывают предположения о возможных причинах аварии - от технической неисправности автомобиля до плохого состояния дорожного покрытия. 

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