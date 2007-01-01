В сети появилось видео смертельного ДТП в Калуге
Сообщество «Калуга за рулем» опубликовало шокирующие кадры смертельного ДТП, произошедшего 29 июня на дамбе Яченского водохранилища.
На видео запечатлен момент, когда автомобиль «Шевроле Спарк» под управлением 30-летней женщины на полной скорости врезается в дорожный столб.
Несмотря на оперативное прибытие медиков и экстренную госпитализацию, спасти автомобилистку не удалось.
В комментариях пользователи высказывают предположения о возможных причинах аварии - от технической неисправности автомобиля до плохого состояния дорожного покрытия.