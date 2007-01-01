В Калуге коммунальщики две недели решают, кто уберет последствия фекальной аварии: сантехник или уборщица

На ул. Сиреневый бульвар развернулась настоящая сага о героях, которые никак не могут решить, кому выпадет честь ликвидировать последствия канализационной аварии в доме №4.

18 июня жители второго подъезда обнаружили, что их первый этаж украсился ароматным сюрпризом.

Многочисленные жалобы не дали результата: УК до сих пор ведет кропотливую работу по установлению истины: кто же все-таки должен взять в руки швабру.

- Управляющая компания сваливает всё на уборщиц, а уборщицы - на какого-то эфемерного «сантехника, - пишет местная жительница на нашем сайте.

Наш запрос в управляющую компанию пока остался без ответа. Видимо, вопрос настолько сложный, что требует созыва экстренного совета мудрецов. Как только станет известно, кто победит в этой битве титанов - сантехник или уборщица - мы обязательно сообщим.