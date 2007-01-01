Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге коммунальщики две недели решают, кто уберет последствия фекальной аварии: сантехник или уборщица
Происшествия

В Калуге коммунальщики две недели решают, кто уберет последствия фекальной аварии: сантехник или уборщица

Дарья Джуманова
30.06, 17:49
0 796
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На ул. Сиреневый бульвар развернулась настоящая сага о героях, которые никак не могут решить, кому выпадет честь ликвидировать последствия канализационной аварии в доме №4.

18 июня жители второго подъезда обнаружили, что их первый этаж украсился ароматным сюрпризом.

Многочисленные жалобы не дали результата: УК до сих пор ведет кропотливую работу по установлению истины: кто же все-таки должен взять в руки швабру.

- Управляющая компания сваливает всё на уборщиц, а уборщицы - на какого-то эфемерного «сантехника, - пишет местная жительница на нашем сайте.

Наш запрос в управляющую компанию пока остался без ответа. Видимо, вопрос настолько сложный, что требует созыва экстренного совета мудрецов. Как только станет известно, кто победит в этой битве титанов - сантехник или уборщица - мы обязательно сообщим.

Новости по тегу
канализация
Лента настроения
9 оценили
33%
11%
11%
0%
0%
44%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InkyVnVhRVZVNXMrSk1OWFlCbVl5Vmc9PSIsInZhbHVlIjoiR1BtbWh3MFJ2SE04RmhucCsrSlErMmxQa29YYmNPb0ZWd1RReXRxZ2g2ZGZRVXc2WmxaUm9ZWlFaVXhpVUJJVEJtazV5enE5cEJ2eEd3clc2YXl2ZTFQM0dxVTc0MHFCZy9mWjhGUCtYdkN2Z1Zlcmhrd1YrRkJsMG8xZ2NwTk5ENVhIaWVxVnpSNExoaFZHMzJzbjNqZHBxWGlTbEVHUFpJa2QvN0ZGUnEwZUJXS0lCZENDMFZHc2w3RVVyZEE1UHBBWjdXSk1KZVkwUVZTTFcwZzd5M2hRdUJkb2hJWldYMHZqeW1XUU9seU5yQkF3QzRuTTMvTE80dFU3b2NMcEwwSVY5WlNCVk50SWJlM1VHTXpRbGJNYzh5aVdDUlZCSVBaV3NKUTExbC9kbTk2ZUZmQnNzc1VJaFVCaUZKWXZwRU5ZUmJxd1lub1o4TGp3b3ZacUQzUEowZ2lKdys1QUZWaVplUVVsOE5iVzBwajQvU0NyQ3QzMmg0bGdCc2h2bHVoQXdoZGUxa05OSE1PZVlxQndYUUljdHBCREx2YmhlbnE1cEJXMGhNK0NDQnE0a2J5S2Nrc0Z6RTFLVnFhMiIsIm1hYyI6IjI1YzFjMDBkNjgyNGZkMzRhMjg5NzU5NzI4YWZmMDkxMmVmOGZmYzBmMGQyYTQwOGQ5ZmI0NDM5N2E4YTc4ZmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im0zRjF6eWtKVy80N0s0MjFqejFDU1E9PSIsInZhbHVlIjoiU2dPSXR6Mit3Sk5VV0dnZ1VmaGd2NXA5TjE5aGtRYml2bDhMWVdXS3cvSzYvamFTM0dNc2pMR3R2cUxHaHM3VWlPMXRqdWNKVTJaQUlieXVBenhpcHIzN3oxakUyQ054djNqdDltaVhCaHEwUFNXTG5HTHFVUm9JTXlOSjhLS0VZb3JIWUZyKzlneGlQNUpGRWtQZGtRalUveWl6cEhCYnhoNE9YeEtKUlF5c0ZPRVJiZXNXUDNEUS9MdFNUb29mQkdNckhpaWxnVC9rOWMzYTZ5UFJTckczTzhydWY3WFl2dWcrZjJSMUVlTEwyMlpJMkFKZ2xJRThCQ29wV2hmQndNVUpGNVFqbVFDYXQ0RVhtWTRrT20vcHNMVWlSSmIyMllGaVZMQTEzYWZFZTNoMGpmSnorVkRiQ01oSDRLTTlBcTVTc3luajROZVhoSmx4STR5ZGd2RkQ3bG55bjBDSUlNWU92K2xQWGxrbkE0Zy82aXc1ZXNmSVdXZ29PZHZwdDE3UER4T0tiWWxLREtiTDFyOU80TTdCNkpxNmRMams1bDJlZC9JYldzOFpxemVRem1hQTRSMGNnMUNmYjAzVkkvTmdsZWI3TXg0RDVQOGpVSmQyaUlHMnU1OXcrNXVFaDVDbnh2cCtpNnhuMkZ1dW5rTU1uQkdSZE5icFdQSEJjeXFaakh2T1RjUExOc1Jzam04dUpzdktBOTlBM0MvenhpVmZMYlNCQi9hcFlqd2hIMWxzNFFnVldwUkhYaUVmV2xEb0tvazI5SkNQNzlHalArNHE2ZWFtYW4rZFlxZ3FjODBaRDZRNmJpR3Z6MkZOWitMQUhnNkRheGEza0hrciIsIm1hYyI6IjlmNmMxYmVkNjQxZWZhNWU4ZmMwZDQ3NGUyZTEwMjdiYjI0MDkxODViZDg4N2U4ODk4Y2QzZjY3ZGRhYWJlYjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+