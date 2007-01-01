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В Калуге зеленый мишка прилег на бочок у гагаринского моста

Сергей ПЕТРОВ
30.06, 15:54
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Одна из трех фигур медведей, которые уже много лет стоят у гагаринского моста, в понедельник, 30 июня, приняла горизонтальное положение.

В соцсетях уже выдвинули версию, что его сбила машина, которая в данный момент стоит под мостом. Однако как передает наш корреспондент с места возлежания косолапого, следов, достаточных, чтобы говорить об этом с уверенностью, он не видит.

Возможно, причиной стала непогода, либо плановые работы, а может и правда ДТП. Оперативный комментарий от чиновников нам пока получить не удалось. Как только он поступил, мы вам сообщим.

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