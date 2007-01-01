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Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Людиново

Дарья Джуманова
30.06, 11:25
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Авария произошла в понедельник, 30 июня, около 8:20 на одной из улиц города. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области. 

По предварительным данным, столкнулись автомобиль Renault Logan и маршрутка Mercedes.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки, а также двое пассажиров маршрутки. Все они были доставлены в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. 

На месте работают правоохранительные органы под координацией Людиновской городской прокуратуры.

Причины и обстоятельства ДТП уточняются.

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