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Грузовик и легковушка сошлись в жестком ДТП под Калугой

29 июня около 22:15 на 218-м километре автодороги М-3 «Украина» в Мещовском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Ольга Володина
30.06, 08:58
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области
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Участниками аварии стали автомобиль Volkswagen и грузовой КАМАЗ, сообщают 30 июня ГУ МЧС по Калужской области. В результате столкновения имеется пострадавший.

На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. В ликвидации последствий ДТП были задействованы пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Калужской области, сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Всего к работе привлекались 9 специалистов и 3 единицы спецтехники.

Среди возможных причин аварии рассматриваются нарушение скоростного режима, плохие погодные условия или техническая неисправность одного из транспортных средств.

Сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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