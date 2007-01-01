Грузовик и легковушка сошлись в жестком ДТП под Калугой

29 июня около 22:15 на 218-м километре автодороги М-3 «Украина» в Мещовском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области

Участниками аварии стали автомобиль Volkswagen и грузовой КАМАЗ, сообщают 30 июня ГУ МЧС по Калужской области. В результате столкновения имеется пострадавший.

На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. В ликвидации последствий ДТП были задействованы пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Калужской области, сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Всего к работе привлекались 9 специалистов и 3 единицы спецтехники.

Среди возможных причин аварии рассматриваются нарушение скоростного режима, плохие погодные условия или техническая неисправность одного из транспортных средств.

Сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.