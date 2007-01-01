В Калуге «Шевроле» неудачно припарковался об столб

Авария произошла на въезде на дамбу Яченского водохранилища в час дня воскресенья, 29 июня.

Удар пришел практически в середину кузова автомобиля. Региональное МЧС сообщает, что в результате ДТП есть пострадавший.

На место происшествия выезжала бригада медиков скорой медицинской помощи. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Это уже третье ДТП в июне с участием автомобилей «Шевроле». 8 июня в Калуге автомобиль «Шевроле» врезался в столб на трассе Р-132 «Золотое кольцо обход г. Калуги». Водитель погиб.

А 27 июня 79-летняя женщина на «Шевроле» врезалась в грузовик в Малоярославецком районе.