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В Калуге водитель без прав сбил несовершеннолетнего мотоциклиста

В субботу, 28 июня, вечером на улице Хрустальная в Калуге произошло ДТП с пострадавшим.
Владимир Андреев
29.06, 13:38
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По данным регионального УМВД, 25-летний молодой человек без водительского удостоверения, ехал на автомобиле ВАЗ 21102 по Киевскому проезду и при повороте налево столкнулся с мотоциклистом.

За рулем байка был 17-летний парень. В ДТП пострадал пассажир мотоцикла, подросток 16-ти лет. Он доставлен в медицинское учреждение.

На водителей автомобиля и мотоцикла возбуждены дела об административных правонарушениях.

Проверочные мероприятия по факту ДТП продолжаются.

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