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Происшествия

В ночь на «День выпускников – 2025» в Калужской области сбили беспилотник

Всего со стороны Украины в Россию прилетел 31 БПЛА.
28.06, 10:15
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Как сообщил утром, 28 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша, этой ночью в Спас-Деменском районе уничтожили беспилотник.

По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Всего же по данным Минобороны РФ с 23:30 27 июня до 06:45 28 июня силами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Помимо Калужской области были уничтожены:

  • 9 БПЛА – над территорией Республики Крым
  • 6 БПЛА – над территорией Брянской области
  • 5 БПЛА – над территорией Смоленской области
  • 5 БПЛА – над акваторией Черного моря
  • 2 БПЛА – над акваторией Азовского моря
  • 1 БПЛА – над территорией Орловской области
  • 1 БПЛА – над территорией Белгородской области
  • 1 БПЛА – над территорией Краснодарского края.

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