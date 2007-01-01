В ночь на «День выпускников – 2025» в Калужской области сбили беспилотник
Всего со стороны Украины в Россию прилетел 31 БПЛА.
Как сообщил утром, 28 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша, этой ночью в Спас-Деменском районе уничтожили беспилотник.
По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Всего же по данным Минобороны РФ с 23:30 27 июня до 06:45 28 июня силами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Помимо Калужской области были уничтожены:
- 9 БПЛА – над территорией Республики Крым
- 6 БПЛА – над территорией Брянской области
- 5 БПЛА – над территорией Смоленской области
- 5 БПЛА – над акваторией Черного моря
- 2 БПЛА – над акваторией Азовского моря
- 1 БПЛА – над территорией Орловской области
- 1 БПЛА – над территорией Белгородской области
- 1 БПЛА – над территорией Краснодарского края.