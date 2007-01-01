В горах Сочи погиб турист из Калужской области

Трагедия случилась в четверг, 26 июня. Об этом сообщила пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

59-летнему мужчине внезапно стало плохо: он упал, потерял сознание, пульс не прощупывался. До прибытия спасателей очевидцы пытались реанимировать пострадавшего. Однако, по результатам осмотра, медики констатировали его смерть.

Калужский путешественник отправился в поход 23 июня вместе с друзьями по маршруту: Лаго-Наки – Инструкторская щель – приют Фишт – Бабук-Аул – Солохаул. Планировалось, что он вернётся 27 июня.

Спасатели транспортировали тело мужчины на вертолёте.