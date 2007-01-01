На трассе в Боровском районе перевернулась машина
Авария произошла в пятницу, 27 июня, около 09:10 на 99-м километре автодороги М-3 «Украина». Об этом сообщило региональное управление МЧС.
По предварительной информации, столкнулись грузовик «Скания» и автомобиль «Газель». После этого «Газель» перевернулась.
В аварии есть пострадавший.
На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС, сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.