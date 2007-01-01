В Калуге вспыхнул автомобиль в жилом квартале «Бавария»

Ранним утром 26 июня в Калуге произошло возгорание автомобиля, пожар случился около 4:50 на улице Андрея Алешина.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области

Находившийся рядом автомобиль удалось отогнать от очага возгорания, однако пламя успело повредить его правую сторону. В результате происшествия никто не получил травм.

На место оперативно прибыли пожарные расчеты МЧС России по Калужской области. В тушении участвовали 4 спасателя и одна единица спецтехники. Для выяснения причин возгорания на место направлен инспектор государственного пожарного надзора.