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В Калуге вспыхнул автомобиль в жилом квартале «Бавария»

Ранним утром 26 июня в Калуге произошло возгорание автомобиля, пожар случился около 4:50 на улице Андрея Алешина.
Ольга Володина
26.06, 10:27
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области
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Находившийся рядом автомобиль удалось отогнать от очага возгорания, однако пламя успело повредить его правую сторону. В результате происшествия никто не получил травм.

На место оперативно прибыли пожарные расчеты МЧС России по Калужской области. В тушении участвовали 4 спасателя и одна единица спецтехники. Для выяснения причин возгорания на место направлен инспектор государственного пожарного надзора.

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