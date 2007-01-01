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Ночное ДТП в Калуге: на Московской улице перевернулась машина

Сегодня ночью, в 00:21, на улице Московской в Калуге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Ольга Володина
26.06, 08:06
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области
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Столкновение между автомобилями «Ситроен» и «Хендай» оказалось настолько сильным, что один из них перевернулся на крышу.

В результате аварии пострадал один человек, которому потребовалась медицинская помощь. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Для ликвидации последствий ДТП было задействовано 9 специалистов и 3 единицы техники. В операции участвовали пожарно-спасательные подразделения МЧС (4 человека и 1 автомобиль), патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

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