Ночное ДТП в Калуге: на Московской улице перевернулась машина

Сегодня ночью, в 00:21, на улице Московской в Калуге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области

Столкновение между автомобилями «Ситроен» и «Хендай» оказалось настолько сильным, что один из них перевернулся на крышу.

В результате аварии пострадал один человек, которому потребовалась медицинская помощь. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Для ликвидации последствий ДТП было задействовано 9 специалистов и 3 единицы техники. В операции участвовали пожарно-спасательные подразделения МЧС (4 человека и 1 автомобиль), патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.