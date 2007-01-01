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Ветер снес триколор на главном въезде в Калугу

Сильный ветер, достигавший скорости 17 м/с, повредил государственный флаг России на 40-метровом флагштоке при въезде в Калугу.
Ольга Володина
25.06, 17:16
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Полотно площадью более 100 кв.м не выдержало напора стихии и было сорвано днем 25 июня.

В городской администрации сообщили, что к вечеру символ национальной гордости вновь займет свое место.

Напомним, этот триколор был торжественно поднят 22 августа прошлого года в День Государственного флага РФ и стал одним из символов въездной группы города.

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