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Поздней ночью в Калуге сгорела квартира

В 00:38 24 июня, в Калуге на улице Карачевской вспыхнул пожар в одной из квартир.
Ольга Володина
24.06, 08:16
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фото: ГУ МЧС России по Калужской области
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В результате пожара пострадал один человек.

На место происшествия оперативно прибыли расчеты федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области. В тушении огня участвовали 17 спасателей и 5 единиц спецтехники. Для выяснения причин возгорания на место направлен инспектор государственного пожарного надзора.

В МЧС призывают жителей Калуги и области быть предельно осторожными при обращении с огнем, соблюдать правила пожарной безопасности и следить за исправностью электроприборов.

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