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Силы ПВО сбили беспилотник в Жуковском районе

Вечером, 23 июня, в Жуковском районе Калужской области система противовоздушной обороны уничтожила вражеский беспилотный летательный аппарат.
Ольга Володина
23.06, 19:24
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Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По предварительным данным, инцидент не повлек за собой человеческих жертв и не причинил ущерба инфраструктуре. На месте происшествия в настоящее время работает оперативная группа.

Для обеспечения безопасности воздушного пространства в аэропорту «Калуга» (Грабцево) с 18:45 до 19:20 действовали временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов.

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