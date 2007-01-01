В Калуге во время ремонта крыши затопило подъезд дома

А еще один пал жертвой забитой ливневки.

В понедельник, 23 июня наш читатель прислал фото через чат-бот обратной связи с улицы Чичерина, 28, где вовсю идет капремонт крыши.

Он рассказал, что ещё 14–16 июня сильные дожди затопили подъезд и квартиры.

Жильцы обращались в управляющую компанию, ГЖИ Калужской области, аварийную службу, фонд капремонта и приёмную городского головы, но проблема не была решена.

Мы пытались связаться с ГЖИ Калужской области, но оперативно комментарий получить не удалось. Мы отправили официальный запрос в ведомство и опубликуем подробности, как только получим ответ.

Помимо этого, наши читатели прислали видео подъезда дома по ул. Гурьянова, 18 корпус 2. Там во время дождей по лестничным клеткам текли реки. Дело оказалось в забитой ливневой канализации, которую не успели починить до дождей.

Коммунальщики пообещали все исправить в срочном порядке.