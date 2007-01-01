Стали известны подробности аварии под Калугой с зависшим в воздухе «Рено»

Фото читателя.

Как мы уже писали, в воскресенье вечером, 22 июня, во Мстихино столкнулись рейсовый автобус и «Рено Логан».

В результате «Рено» пробил шумозащитный экран и повис на ограждении.

В ГАИ Калужской области рассказали подробности аварии.

- По предварительной информации, женщина 1980 года рождения, управляя «Рено Логан», двигаясь со стороны г. Калуги в сторону а/д М-3, на регулируемом перекрестке при повороте налево в сторону п. Резвань не уступила дорогу автобусу «Кинг Лонг» под управлением мужчины 1973 года рождения, который двигался во встречном направлении прямо, говорится в сообщении дорожной полиции.

После столкновения автомобиль застрял в шумозащитном экране. Женщину, управлявшую им, доставили в больницу.

Фотографии с места ЧП прислал нам в чат-бот обратной связи читатель EN.