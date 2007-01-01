В Калужской области задержали полицейских-взяточников
По версии следствия, заместитель начальника ОВД и начальник отдела уголовного розыска вступили в преступный сговор с целью организации незаконного пребывания иностранцев на территории России.
В деятельности ОПГ также участвовали трое местных жителей, ранее приехавших из Средней Азии.
Участники преступного сообщества организовали для мигрантов беспрепятственное оформление документов на гражданство Российской Федерации и вид на жительство через Калужское отделение Паспортно-визовой службы МВД России.
Кроме того, замначальника отдела передал сотруднику регионального отделения Паспортно-визовой службы 100 тысяч рублей в качестве взятки за содействие в оформлении документов и помощи мигрантам при сдаче экзамена по русскому языку, истории и основам законодательства РФ.
Операция по задержанию участников ОПГ проведена совместными силами УМВД, УФСБ и Следственного комитета.