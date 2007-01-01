Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области задержали полицейских-взяточников
Новость дня Происшествия

В Калужской области задержали полицейских-взяточников

Как сообщили в понедельник, 23 июня в следственном комитете, возбуждено уголовное дело в отношении пяти членов организованное преступной группы, двое из которых входили в руководство Жуковского ОВД
Михаил Тырин
23.06, 13:01
0 1447
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По версии следствия, заместитель начальника ОВД и начальник отдела уголовного розыска вступили в преступный сговор с целью организации незаконного пребывания иностранцев на территории России.

В деятельности ОПГ также участвовали трое местных жителей, ранее приехавших из Средней Азии.

Участники преступного сообщества организовали для мигрантов беспрепятственное оформление документов на гражданство Российской Федерации и вид на жительство через Калужское отделение Паспортно-визовой службы МВД России.

Кроме того, замначальника отдела передал сотруднику регионального отделения Паспортно-визовой службы 100 тысяч рублей в качестве взятки за содействие в оформлении документов и помощи мигрантам при сдаче экзамена по русскому языку, истории и основам законодательства РФ.

Операция по задержанию участников ОПГ проведена совместными силами УМВД, УФСБ и Следственного комитета.

Новости по тегу
происшествия
Лента настроения
9 оценили
22%
0%
11%
11%
0%
56%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdaWGdJL1djNWc1aUFYcnh4K0hUeVE9PSIsInZhbHVlIjoieXNkWk5iNzVTeURxdFV6ZW4wb1Bzd0pHamR6cFZpa3NLWW5CcnRjVG5sa0JvMHZzTGdvaTdUVFlwRWxqRE5pRkNMdUlHcUg1S1FIMzdOVDN6ZStLM2hCdFF3TkY5UUdML2FNajNkZTZPMHVnTmFMbXFEY1JGTHU1WEtvckx4WUsvRDc0R2w2dUlZOFg2SWJ1RUxpOUZDc25Jcm5TSEZMZkNPVDE4Q25qUDJsMjZsanpkeXNXcEcyY0Q1aDFyU25ROFpGRHdOR1kvN3NicmVSUXdoMVBRdzFTZUdvYWZFQXVIKzdNNzVYaFg0bkhWcEtrNisxSzE2OFVvNnZBRVVtaHBhZTNZc1lPVzhwczJVU1FMcHhXNWY1UUFyYkRWMlZoMWpjODBSTldUZ2wzQ1lOeDhqSDlkeXI4bjBaeU9XN0JQcmR6QkdscXRiQkw5L2ppNTg0QUdhNGVIdzRsQVN2M0pBWEZGUjFaN2hBeFpVVHRhbjdiY2ZFUk9GUFlxT0kzYndmU0xWWjAyTFYva3VRamovZjNqU0tTbFA3cnRTTklLU0hvdkh6bFhnRUx6Y0kxb0twZDRqMkF2allyY0M3LyIsIm1hYyI6IjAwYjFhZjE4YTU3NTFmMGViODllMDE1ZWRmNjU4ZmNiMGQzOTA0ZjRjMTdiYWYxMzRjNmQ1OTIyY2QyY2VjZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhwR210SzhqWU0wTTZBRzRpb0IxZUE9PSIsInZhbHVlIjoiL2dQVkNFR2Z4Ly9WNElPYXp4Ni9zUnQ4UzhvZGhKT2V6eTBRRUdOaFFLaFIwQkY4NGpPUjBkSFlYN1dMNUdCZGkvQ2ZMSFhDRTQ4SWU3UEpCRmNoUFZYN2FOSDJIVGF1WTJ5V1B2WVdKalVFNFRpSVA1OHFIL0YzRjIvMUw3bm1RWXpHOU1Pc0JscFE0QXpwem03RFNudEtuVFprd3k1bHhsOHBOZ1ZFV0JEQ0NNLzJRTlVPQVNwR3QvSmVrdXMrdnNsaXBYZWpHZzBHT0liMkRDZUY0ZGJxK0xzSWFPUUpMMzNTckZNZkp6eXJKekVYNmMyaERhUzhGbDBxZ0dyZWNVUVBpeTNTRUg0cGpBaWJjV1VIYjB2ckROaEdzQnVHTm5DdHl4TXJkN3RJY09XSWNSVy9SL2dOaWlodWUzOVRWY01DczJZWEpOWVZ0b1JkSy9vRE1pYUVvZENXNGIwVGk2UVpGQVc1OSt3RktEVnRja3B0NXA1WUdudm9MUm56V0xLRFpHd0QvNVJob3JremVYTUtpUTZPM0NYbHM3bEJqMUxDNEI0OXdQcnJ0ek1FUk1jU3FxK2EvTU03dFhUbGVWcnJPOGpmK1BHYXEwZ3Q4RlNQQnZSdEhsNWc2cE9qZkt2WGFqeTVpOURqcVhVaXJpUHdwTi9SVGRwc2hGdHpTclVza3pjaEFaQ3U1d1M2YkJMbkxMZHYrTVNMclo1RURvRUtqWWtiR1UzYjZWREg5MWNXRzg4OXlYaTdzOTM1cmhlcGMzc3BGOHN4MUlXT0svT09ocHkyRmxGY3Q3UFE4a1QvSnFCZ1RJaElvS3lVQU91STN3VDhXMzFGMnBZRCIsIm1hYyI6ImUxNjU3YTE2ODA1MDAyY2JhYTkxOTVmMmQyNjM4ZmZlYmM0MDc0ODNkYzRkYWRiNGUwNTZiYzY1NTI2MjJiMTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+