В Калужской области виновник ДТП заплатил полумиллионную компенсацию

Как сообщили в понедельник, 23 июня в Службе судебных приставов, авария произошла в Жуковском районе

Потерпевший в ДТП получил тяжкий вред здоровью, и по решению суда, виновник обязан был выплатить около 500 тысяч рублей в виде компенсации морального ущерба.

Однако виновник уклонялся от выплаты, и судебные приставы были вынуждены применить к нему меры принудительного характера. В частности, ему был запрещен выезд за границу, а его банковские счета подверглись аресту.

В итоге небольшую часть суммы приставы списали с этих счетов, а остальное виновнику пришлось выплатить пострадавшему самостоятельно.