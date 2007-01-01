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Происшествия

В Калужской области виновник ДТП заплатил полумиллионную компенсацию

Как сообщили в понедельник, 23 июня в Службе судебных приставов, авария произошла в Жуковском районе
Михаил Тырин
23.06, 11:56
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Потерпевший в ДТП получил тяжкий вред здоровью, и по решению суда, виновник обязан был выплатить около 500 тысяч рублей в виде компенсации морального ущерба.

Однако виновник уклонялся от выплаты, и судебные приставы были вынуждены применить к нему меры принудительного характера. В частности, ему был запрещен выезд за границу, а его банковские счета подверглись аресту.

В итоге небольшую часть суммы приставы списали с этих счетов, а остальное виновнику пришлось выплатить пострадавшему самостоятельно.  

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