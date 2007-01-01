ФСБ в калужских лесах тренировалась ловить диверсантов

В Калужской области состоялись учения.

В понедельник, 23 июня, пресс-служба УФСБ по Калужской области рассказала об учениях, которые прошли в лесах региона 19-20 июня.

По легенде, в область проникла диверсионная группа, планировавшая атаки на объекты критической инфраструктуры.

Ситуацию смоделировали максимально реалистично: местные жители сообщили о подозрительных людях в камуфляже, вооруженных автоматами.

Прибывшие силовики обнаружили в лесу рюкзак с мощным взрывным устройством, а затем вышли на след диверсантов. Чтобы обезопасить население, из близлежащего поселка оперативно эвакуировали людей.

Руководитель оперативного штаба – начальник УФСБ по Калужской области Григорий Спицын – объявил контртеррористическую операцию (КТО).

Спецназ блокировал боевиков в лесном массиве, и после неудачных попыток обезвредить их мирным путем последовал приказ на уничтожение. В ходе перестрелки двое террористов были нейтрализованы, еще одного задержали.

Учения позволили отработать слаженность действий различных ведомств и улучшить навыки сотрудников в условиях, приближенных к реальным. По итогам учений штаб дал высокую оценку взаимодействию всех участников антитеррористической операции.

УФСБ призывает граждан быть бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях по телефону доверия: (4842) 56-18-18.