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Велосипедист госпитализирован после ДТП в Калуге

Вечером 21 июня в Калуге произошло дорожное происшествие с участием автомобиля и электровелосипеда.
Ольга Володина
22.06, 11:38
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фото: ГУ МЧС России по Калужской области
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Инцидент случился около 23:12 на нерегулируемом перекрёстке улиц Суворова и М. Горького.

По предварительным данным, 55-летняя водительница KIA Sportage, поворачивая направо на улицу М. Жукова, не предоставила преимущество 24-летнему велосипедисту на Kugoo Kirin V3 PRO, который двигался по главной дороге.

В результате столкновения молодой человек получил травмы и был доставлен в травматологическое отделение городской больницы скорой медицинской помощи.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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