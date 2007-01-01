Велосипедист госпитализирован после ДТП в Калуге

Вечером 21 июня в Калуге произошло дорожное происшествие с участием автомобиля и электровелосипеда.

фото: ГУ МЧС России по Калужской области

Инцидент случился около 23:12 на нерегулируемом перекрёстке улиц Суворова и М. Горького.

По предварительным данным, 55-летняя водительница KIA Sportage, поворачивая направо на улицу М. Жукова, не предоставила преимущество 24-летнему велосипедисту на Kugoo Kirin V3 PRO, который двигался по главной дороге.

В результате столкновения молодой человек получил травмы и был доставлен в травматологическое отделение городской больницы скорой медицинской помощи.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.