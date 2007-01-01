Автобус со знаками перевозки детей едва не устроил ДТП под Калугой
Серьезная аварийная ситуация произошла в пятницу на дороге у деревни Белая.
Наш читатель прислал видео в чат-бот обратной связи, подтверждающее чрезвычайно опасную езду на дороге.
- В 16:00 пятницы 20 июня, автобус Yutong г/н С035СР40 со знаками перевозки детей, грубо нарушая ПДД едва не устроил серьёзное ДТП около деревни Белая, - написал автор видео.
Госавтоинспекция региона обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными на дорогах.