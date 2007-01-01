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Новость дня Происшествия

Автобус со знаками перевозки детей едва не устроил ДТП под Калугой

Серьезная аварийная ситуация произошла в пятницу на дороге у деревни Белая.
Владимир Андреев
21.06, 13:21
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Наш читатель прислал видео в чат-бот обратной связи, подтверждающее чрезвычайно опасную езду на дороге.

- В 16:00 пятницы 20 июня, автобус Yutong г/н С035СР40 со знаками перевозки детей, грубо нарушая ПДД едва не устроил серьёзное ДТП около деревни Белая, - написал автор видео.

Госавтоинспекция региона обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными на дорогах.

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