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В Калуге 16-летний мотоциклист пострадал в ДТП

Дмитрий Ивьев
20.06, 17:13
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Авария произошла вечером 19 июня на Тульском шоссе в районе пересечения с улицей Энергетиков.

По предварительной информации полиции, там столкнулись «Рено Меган» и 16-летний подросток на мотоцикле, который считается спортинвентарем.

Юный байкер ехал в шлеме и защитной экипировке. Однако ему понадобилась госпитализация.

- Предварительно установлено, что молодой человек приобрел спортинвентарь на накопленные им средства, - подчеркнули в полиции.

На 28-летнего водителя «Рено» составили протокол за отсутствие страховки. Причем он попался уже второй раз.

На подростка составлены протоколы за управления транспортом без удостоверения, управление незарегистрированным транспортом и отсутствие страховки.

Кроме того, родителей мальчика могут привлечь к ответственности за неисполнение их обязанностей.

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