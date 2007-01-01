В Калуге 16-летний мотоциклист пострадал в ДТП
Авария произошла вечером 19 июня на Тульском шоссе в районе пересечения с улицей Энергетиков.
По предварительной информации полиции, там столкнулись «Рено Меган» и 16-летний подросток на мотоцикле, который считается спортинвентарем.
Юный байкер ехал в шлеме и защитной экипировке. Однако ему понадобилась госпитализация.
- Предварительно установлено, что молодой человек приобрел спортинвентарь на накопленные им средства, - подчеркнули в полиции.
На 28-летнего водителя «Рено» составили протокол за отсутствие страховки. Причем он попался уже второй раз.
На подростка составлены протоколы за управления транспортом без удостоверения, управление незарегистрированным транспортом и отсутствие страховки.
Кроме того, родителей мальчика могут привлечь к ответственности за неисполнение их обязанностей.