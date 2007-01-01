Миллиардера Самвела Карапетяна арестовали на два месяца

В отношении него полиция Армении возбудила уголовное дело о публичных призывах к захвату власти. Во время расследования тесно связанный с Калугой бизнесмен будет находиться за решеткой, сообщает издание «Новости Армении».

Об аресте Карапетяна стало известно в ночь на четверг, 19 июня.

Сутками ранее бизнесмена доставили в полицию из своего дома, а потом перевезли в Следственный комитет.

Армянские СМИ связывают это дело с критикой власти со стороны Карапетяна. Ранее он поддержал местную церковь, которую критиковал премьер-министр страны Никол Пашинян.

Через адвокатов Карапетян передал обращение, в котором назвал свой арест незаконным.

Согласно уголовной статье, миллиардеру грозит до пяти лет лишения свободы.