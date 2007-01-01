Аэропорт в Калуге закрывали из-за налета девяти БПЛА, а ночью сбили еще два

Минобороны сообщило об отражении очередной атаки.

В среду утром, 18 июня военные рассказали о последнем налете украинских БПЛА на Россию.

По данным Минобороны РФ, над территорией Калужской области прошедшей ночью сбили два беспилотника, а всего в небе России ПВО поразило 48 летательных аппарата.

Как мы уже писали, вчера, 17 июня, ряд рейсов в аэропорту Калуги задержали из-за введения плана «Ковер». Это произошло также из-за налета БПЛА. По данным минобороны в период с 12.00 до 15.00 в Калужской области сбили девять беспилотников. Три поразили в Тульской области и по одному в Брянской и Смоленской.