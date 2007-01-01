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Обыски начались в доме миллиардера Самвела Карапетяна

Дмитрий Ивьев
17.06, 18:52
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Во вторник, 17 июня, стало известно о следственных действиях, которые полиция Армении проводит в доме известного бизнесмена.

Издание «Sputnik Армения» сообщило о 20 задержанных, но пока нет данных, оказался ли среди них сам миллиардер.

В чем именно могут обвинять Карапетяна, не сообщается.

Напомним, Карапетян является одним из богатейших жителей России. Его компания «Ташир» работает во многих городах страны. Ранее сообщалось, что Карапетян заработал первые деньги в Армении, а в начале 1990-х перебрался в Калугу, где занялся оптовой торговлей и швейным производством. Уже из нашего города его бизнес распространился по другим регионам.

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