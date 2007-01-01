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Новость дня Происшествия

В Калужской области осколки беспилотника повредили школу

Дмитрий Ивьев
17.06, 10:53
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Инцидент произошел около 6 утра во вторник, 17 июня, в Людиновском районе, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- На территории Людиновского района в районе 6 утра уничтожен 1 БПЛА. Осколками уничтоженного БПЛА незначительно поврежден фасад школы, - заявил Шапша. - На территории школы в это время находился только сторож. Пострадавших нет. На месте работает оперативная группа. Фасад будет оперативно отремонтирован.

Еще два беспилотника сбили в Козельском и Хвастовичском районах. Там обошлось без повреждений и пострадавших.

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