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Новость дня Происшествия

Центр Калуги встал в огромной пробке из-за ДТП на перекрестке

Дмитрий Ивьев
16.06, 14:30
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Днем в понедельник, 16 июня, на пересечении улиц Гагарина и Королева столкнулись грузовик и легковой автомобиль «Форд Фокус».

Перекрыта одна полоса в сторону Правого берега.

Грузовик ехал по левой полосе по Королева со стороны парка Циолковского, «Форд» - по правой. Что именно стало причиной столкновения, будут выяснять сотрудники полиции.

Пробка по Гагарина, скверу Мира, Кирова растянулась уже до Театральной площади. Также затруднено движение на Королева.

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