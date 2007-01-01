Центр Калуги встал в огромной пробке из-за ДТП на перекрестке

Днем в понедельник, 16 июня, на пересечении улиц Гагарина и Королева столкнулись грузовик и легковой автомобиль «Форд Фокус».

Перекрыта одна полоса в сторону Правого берега.

Грузовик ехал по левой полосе по Королева со стороны парка Циолковского, «Форд» - по правой. Что именно стало причиной столкновения, будут выяснять сотрудники полиции.

Пробка по Гагарина, скверу Мира, Кирова растянулась уже до Театральной площади. Также затруднено движение на Королева.