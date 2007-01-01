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Происшествия

В Калужской области пожилая женщина пострадала в аварии

15.06, 12:13
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Как мы уже писали ранее, 14 июня на 280-м километре трассы А-130 «Москва — Малоярославец — Рославль» перевернулась Газель.

Калужская полиция сегодня опубликовала подробности аварии.

По предварительным данным, 86-летний водитель внедорожника «Тойота Ленд Крузер 100» не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Газ 3009АЗ», которым управлял 34-летний мужчина.

В результате аварии пострадала 78-летняя пассажирка «Тойоты». Ее доставили в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.

Все обстоятельства происшествия уточняются.

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