В Калужской области пожилая женщина пострадала в аварии
Как мы уже писали ранее, 14 июня на 280-м километре трассы А-130 «Москва — Малоярославец — Рославль» перевернулась Газель.
Калужская полиция сегодня опубликовала подробности аварии.
По предварительным данным, 86-летний водитель внедорожника «Тойота Ленд Крузер 100» не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Газ 3009АЗ», которым управлял 34-летний мужчина.
В результате аварии пострадала 78-летняя пассажирка «Тойоты». Ее доставили в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.
Все обстоятельства происшествия уточняются.