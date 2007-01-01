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Происшествия

В Калужской области перевернулась «Газель»

Сообщение в дежурные службы пришло 14 июня около восьми утра
Михаил Тырин
14.06, 12:01
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На трассе в Спас-Деменском районе встретись Газель и Тойота.

По сообщению дежурных служб, один человек пострадал.

На место происшествия выехали четыре машины со специалистами.

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