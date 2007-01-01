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Происшествия

В Калуге загорелась квартира

Сообщение о пожаре поступило 13 июня, в пятницу после девяти вечера
Михаил Тырин
14.06, 09:30
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В тушении пожара участвовали 14 спасателей.

Данных о пострадавших нет.

Для выяснения причин возгорания на место направлен инспектор ГПН.  

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