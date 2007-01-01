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Происшествия

Председатель СК России лично проконтролирует проверку аварийного дома в Калуге

Дарья Джуманова
11.06, 11:51
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В доме на улице Театральной, 30, начала проваливаться крыша.

Здание было построено в 1917 году, а в 2019-м признано аварийным. Из-за повреждённой кровли помещения постоянно затапливает.

В июне этого года в одной из квартир обрушился потолок. Жильцы неоднократно обращались за помощью, но им до сих пор не предоставили новое жильё.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Марку Харламову отчитаться о ходе проверки и принятых мерах.

- Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в Следственном комитете в среду, 11 июня.

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