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В Калуге нашли мертвой известную поэтессу

Дмитрий Ивьев
11.06, 07:02
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Фото со страницы Тепловой в ВК.
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О смерти Инны Тепловой стало известно во вторник, 10 июня. Женщине было 38 лет.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области, нашли тело в квартире на улице Энергетиков.

- Погибшую обнаружила мать, которая не смогла связаться с дочерью по телефону, - заявили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело. Точные обстоятельства устанавливаются. Расследование также контролирует прокуратура региона.

Инна Теплова – была членом Союза российских писателей. Публиковалась в российских литературных изданиях. Была лауреатом областной литературной премии имени Марины Цветаевой. Выпустила сборники стихотворений «Неслучайно», «Звучу» и «Послеюность».

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