В Калуге нашли мертвой известную поэтессу
О смерти Инны Тепловой стало известно во вторник, 10 июня. Женщине было 38 лет.
Как сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области, нашли тело в квартире на улице Энергетиков.
- Погибшую обнаружила мать, которая не смогла связаться с дочерью по телефону, - заявили в СК.
Следователи возбудили уголовное дело. Точные обстоятельства устанавливаются. Расследование также контролирует прокуратура региона.
Инна Теплова – была членом Союза российских писателей. Публиковалась в российских литературных изданиях. Была лауреатом областной литературной премии имени Марины Цветаевой. Выпустила сборники стихотворений «Неслучайно», «Звучу» и «Послеюность».