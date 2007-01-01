Волонтеры рассказали, как искали в лесу пропавшую калужанку

В конце мая женщина ушла из дома в Тарусе и заблудилась.

- Почти сразу по вводным стало понятно, что это будет активный поиск со штабом и выездом на место, - рассказал координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга» Виктор. - Штаб был организован на стоянке около Центра культурного развития в Тарусе и начал свою работу в 15:00. Для усиления радиосигнала и расширения зоны работы радиостанций развернули вышку связи. В первый день поиска на место приехали более 40 человек: поисковики и опытный кинологический расчет отряда «ЛизаАлерт», а также неравнодушные местные жители. Одна за другой группы уходили на задачи.

За первый день поиска было пройдено более 100 километров, расклеено 150 ориентировок, неоднократно обзвонены больницы, осуществлялся постоянный мониторинг социальных сетей.

На следующий вечер волонтеры обнаружили в лесу место, где, предположительно, могла ночевать пропавшая.

И в ночь на 3 июня поисковики все-таки услышали отклик от женщины в лесу.

- За два дня поиска пешими группами пройдено более 180 км, расклеено около 300 ориентировок, в поиске приняло участие 68 добровольцев. Результат — долгожданные слова: «Найдена! Жива!», - отметили в «ЛизаАлерт».