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Беспилотники снова уничтожили в Калужской области

10.06, 07:03
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Ночью 10 июня по сообщению губернатора Калужской области Владислава Шапши в районах были сбиты 4 БПЛА.

- Они были уничтожены на территории Кировского, Сухиничского, Барятинского и Боровского районов, - сообщил глава региона.

По предварительной информации жертв и разрушений нет.

Всего за ночь над территорией РФ сбито около 80 украинских беспилотников.

Напомним, атаки БПЛА происходят в последнее время практически каждый день. В Калужской области каких-либо серьезных разрушений нет.

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