Беспилотники снова уничтожили в Калужской области
Ночью 10 июня по сообщению губернатора Калужской области Владислава Шапши в районах были сбиты 4 БПЛА.
- Они были уничтожены на территории Кировского, Сухиничского, Барятинского и Боровского районов, - сообщил глава региона.
По предварительной информации жертв и разрушений нет.
Всего за ночь над территорией РФ сбито около 80 украинских беспилотников.
Напомним, атаки БПЛА происходят в последнее время практически каждый день. В Калужской области каких-либо серьезных разрушений нет.