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Происшествия

В Калужской области восстановили 22 поврежденные линии электропередачи

Дмитрий Ивьев
09.06, 10:09
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Мощный циклон оставил без света в воскресенье, 8 июня, некоторые населенные пункты региона.

- Вчера вечером в результате прохождения мощного циклона фиксировались локальные отключения электроснабжения, - рассказал в понедельник, 9 июня, губернатор Владислав Шапша. - Больше всего их было в Дзержинском, Малоярославецком, Жуковском, Боровском и Юхновском районах.

Из 25 поврежденных линий электропередачи осталось восстановить три.

- Бригады работают. В первой половине дня сегодня энергетики должны полностью устранить последствия шторма, - подчеркнул Шапша. - Поставил задачу минстрою активнее работать с Калугаэнерго по повышению надежности системы электроснабжения. Формировать запас прочности. Чтобы даже при неблагоприятных погодных явлениях, люди не сидели без света длительное время.

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