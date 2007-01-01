В Калуге дерево упало в сантиметрах от припаркованной машины
Местная жительница опубликовала фото с улицы Труда.
Во время грозы дерево упало там на дорогу в районе дома №4 корпус 2.
- Сегодня упали два дерева, одно убрали быстро, освободив дорогу, второе лопнуло напополам, и вторая половина может упасть или на детскую площадку, или на тротуар, - рассказала калужанка.
Еще одно дерево перекрыло проезд на перекрестке Забойной и переулка Штрекового. Также сообщается о дереве на дороге на Николо-Козинской.