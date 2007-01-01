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В Калуге дерево упало в сантиметрах от припаркованной машины

Дмитрий Ивьев
09.06, 09:15
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Местная жительница опубликовала фото с улицы Труда.

Во время грозы дерево упало там на дорогу в районе дома №4 корпус 2.

- Сегодня упали два дерева, одно убрали быстро, освободив дорогу, второе лопнуло напополам, и вторая половина может упасть или на детскую площадку, или на тротуар, - рассказала калужанка.

Еще одно дерево перекрыло проезд на перекрестке Забойной и переулка Штрекового. Также сообщается о дереве на дороге на Николо-Козинской.

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