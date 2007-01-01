Обнинск восстанавливается после удара стихии: спасатели ликвидируют последствия циклона

В Обнинске продолжаются работы по ликвидации последствий прошедшего штормового циклона.

фото: Вячеслав Лежнин

Как сообщил и.о. главы городской администрации Вячеслав Лежнин, в результате непогоды в городе зафиксировано падение семи деревьев, два из которых перекрыли проезжую часть.

Специалисты Управления по делам ГОЧС оперативно приступили к расчистке территории. В настоящее время ведется распиловка поваленных деревьев и уборка мусора. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную жизнедеятельность города.