Обнинск восстанавливается после удара стихии: спасатели ликвидируют последствия циклона
В Обнинске продолжаются работы по ликвидации последствий прошедшего штормового циклона.
Как сообщил и.о. главы городской администрации Вячеслав Лежнин, в результате непогоды в городе зафиксировано падение семи деревьев, два из которых перекрыли проезжую часть.
Специалисты Управления по делам ГОЧС оперативно приступили к расчистке территории. В настоящее время ведется распиловка поваленных деревьев и уборка мусора. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную жизнедеятельность города.