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Происшествия

Обнинск восстанавливается после удара стихии: спасатели ликвидируют последствия циклона

В Обнинске продолжаются работы по ликвидации последствий прошедшего штормового циклона.
Ольга Володина
08.06, 15:07
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фото: Вячеслав Лежнин
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Как сообщил и.о. главы городской администрации Вячеслав Лежнин, в результате непогоды в городе зафиксировано падение семи деревьев, два из которых перекрыли проезжую часть.

Специалисты Управления по делам ГОЧС оперативно приступили к расчистке территории. В настоящее время ведется распиловка поваленных деревьев и уборка мусора. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную жизнедеятельность города.

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