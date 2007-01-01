В Калуге реку загрязнили нефтепродуктами
О проблеме 6 июня сообщила жительница улицы Московской.
В районе дома №293 она сфотографировала грязную воду в реке Терепец.
- Около путепровода опять в реке наблюдаются нечистоты и нефтепродукты! – рассказала калужанка.
На ситуацию отреагировали в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.
- Данный вопрос находится на контроле у коллег из Росприроднадзора. Нарушитель установлен, специалистами Росприроднадзора будет выписано предостережение, - пояснили в министерстве.