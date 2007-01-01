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В Калуге реку загрязнили нефтепродуктами

Дмитрий Ивьев
07.06, 10:15
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О проблеме 6 июня сообщила жительница улицы Московской.

В районе дома №293 она сфотографировала грязную воду в реке Терепец.

- Около путепровода опять в реке наблюдаются нечистоты и нефтепродукты! – рассказала калужанка.

На ситуацию отреагировали в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

- Данный вопрос находится на контроле у коллег из Росприроднадзора. Нарушитель установлен, специалистами Росприроднадзора будет выписано предостережение, - пояснили в министерстве.

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