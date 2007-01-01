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Новость дня Происшествия

В Калужской области обломки беспилотника упали на машину

Дмитрий Ивьев
07.06, 07:45
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В ночь на субботу, 7 июня, инцидент произошел в Малоярославецком районе.

Как сообщил губернатор Владислав Шапша, силы ПВО сбили дрон. Часть его обломков упала на припаркованный автомобиль и забор частного дома.

Из людей никто не пострадал.

- Я на даче на улице ночую, как раз отдалённо слышал, как зенитки работали, - рассказал наш читатель. - Сначала думал фейерверки пускают, но слишком долго и не ритмично. Был слышен грохот. Но быстро успокоились.

Всего за ночь в регионе сбили пять БПЛА в Козельском, Ульяновском, Малоярославецком и Боровском районах.

Напомним, предыдущей ночью обломки беспилотника упали на машины, которые ехали по дороге.

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