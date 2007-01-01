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Происшествия

Калужский Минобр прокомментировал аварию со школьным автобусом

Дмитрий Ивьев
06.06, 14:13
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Как мы уже рассказывали, ДТП произошло утром 6 июня на дороге Калуга – Таруса в Ферзиковском районе.

- В школьном автобусе находилось 8 детей и один сопровождающий. Никто из них не пострадал. Ученики были своевременно доставлены по месту назначения, - заявили в министерстве образования и науки Калужской области.

По предварительным данным полиции, водитель пассажирской «Газели» не соблюдал дистанцию и врезался в «Ладу Весту», которая потом вылетела в кювет и перевернулась.

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