Афиша Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области автобус с детьми врезался в «Ладу»
Новость дня Происшествия

В Калужской области автобус с детьми врезался в «Ладу»

Дмитрий Ивьев
06.06, 13:56
0 996
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

ДТП произошло на дороге Калуга – Таруса в Ферзиковском районе около 9 утра в пятницу, 6 июня, сообщили в полиции.

По предварительным данным, 52-летний мужчина вез на пассажирской «Газели» восемь детей и сопровождающего по маршруту Бебелево – Ферзиково.

Водитель «Газели» не соблюдал дистанцию и врезался в попутную «Ладу Весту». Легковушка вылетела в кювет и перевернулась.

В результате происшествия никто не получил травм, рассказали в полиции. Точные данные устанавливаются.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
3 оценили
67%
0%
0%
33%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImQ0Mk9vWmg3dDhCVjhvWnVtR1JlZmc9PSIsInZhbHVlIjoiMDNUL1ZMSUd5R0VYQjZVRDFNV2Via2s1R1FOUEtEWDRtdm52OXQ5RjgwN2R2VGUxdDdlcTFqNXFRUG12TGNIcmFhS0RGa3JWdjRvS3lSOExzZGRmZXNDNmxBNTl1clpxVDIzcTNmdDRrazdxZ0kwa1k3WmFjZGRSdk1QalFyNXRUWEkycEk3bG1INEIzMUJnYUk0Zk1RS3Y0bHI5NkZiWm1KZFZDNXhUYzRmTGxZV2FGMGtqbnYvNEJVYkVnWlJwUHd5alpjWnpIcm5OU1ppbHZCZ1BTNzVPWjVnYkgzZlg3RlMwY2F1djVjTWlkSzBYWGMxNDRyem9VOUpTYWg0UnkrRm1OeUJDeStCY3lLRmVGdGVmRUtVNEMvT2k3bENWN0YzY1NFVWtDRkI4cUxDT2UxNTJFUnBHSVVacmRVb3FvRUo1MGd6VU5LSVdwdGliaEdLNTY3bjM4aUpuLy83Y1NubE9nTlJPT20yQ2pyVzBjcU0waTBxcGMrMitLek9RMHVOL2g3cGJVVnNwUitxVk9DZ0JNbnJJYkVoMXE1NmFMSWRWemxUekpWZEYzY2NWR0VOSGJOS1dtMUJBZC9YSiIsIm1hYyI6IjlmMTFjYjU2MTExMzFhOGY4ZTBiN2FlMmVkZmUzZDMwNmQ4NTI3ZTg0ZDAyODFjMDE3YTA3NGJlYTE2NDQzZTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtqKzlXam9INDBrMm80RmZrUkFrSGc9PSIsInZhbHVlIjoiRFNyZTllWlBQa3hwSitzVzU0c280VmNhZThjL2VnNFNVUzBQbkM5TGh1RDFjYkpkRFFGbHBuaUhpNUZYVDlZUGoxYkE1VTlDcWd3aUFabGV0RTYvTEQ4L00zcFBtVmttNmRpYnBRN3R2N2FJYTNwZHdTZnkvVFFDNmhzTXN1dEZJWVpJR1p0V1ZWaTZQQjhFUUZUejdYc3Z0VktvaE4vZXZ6T2dSdTRpMDdXa3o0WCtMdldZT0g0TWNYZUJDelA4TzNlLzBxai9oUU1zdit4S2ZJdzJSSThJNmJPWDMySXRTcUI3RUFYWGVRWGI0dldldzV1T05KakxISnhqelhweWJoekZ0eE5XUUZVWlNtMU03VFpIN3EyT08zd2VlNlVqQXZwbmRKSUZCamd5dFlBRkdnbWhIZk5aY0xMRHhOb0diTGVoamRSdW9tbUJJYXpxUmJHaHVaSzUxdUptWEdrTElNTkJjT1NKU2NpWHM2VHBmakNpYk9wUzdYWXZPMUdkVXIvU043bTRJb2g4LzgxbitQbGZzd2xSVnZFSU5mcHZLNkdRSEdGMkJ4UURrVkFHaFRJaVNjMU0yT04rYnhjRGFhY3RVUi84WHZtMkQzNU0wY0ROZmRYcWp4azN6RE9lb084MERxZ3J5UUIranpIakpQWkVVYTdYR3YwVjlBY2J0eDNFc2U1WlNtb2lWRkZYTU1SckxoTzVNN0RSS1RES0RxaXZxQTU2dFJXQ1hCTzhWNU5xd2E3M0RFMytsZE9PZjM3SUxaamU0OGFBSEVEeEZBSFpRUy9jQ0tUYnNzZnQ3MDNjSUNvYVhGZ3d4b2c4amVMaWhRVUpESmxLNlgyWSIsIm1hYyI6IjYyNDI1MzE0NTBhYjRjMTQ3Y2ZhYzU2ZWYxMWNmNjFhY2MwZDgxMDgxMTBhNTVkM2UyMzhlODkyNzQzMGYyOWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+