В Калужской области автобус с детьми врезался в «Ладу»
ДТП произошло на дороге Калуга – Таруса в Ферзиковском районе около 9 утра в пятницу, 6 июня, сообщили в полиции.
По предварительным данным, 52-летний мужчина вез на пассажирской «Газели» восемь детей и сопровождающего по маршруту Бебелево – Ферзиково.
Водитель «Газели» не соблюдал дистанцию и врезался в попутную «Ладу Весту». Легковушка вылетела в кювет и перевернулась.
В результате происшествия никто не получил травм, рассказали в полиции. Точные данные устанавливаются.