В ДТП под Калугой пострадали три человека

Полиция сообщила подробности о происшествии в деревне Бутырки Ферзиковского района.

По предварительным данным, около 18:00 в четверг, 5 июня, 42-летняя женщина за рулем «Ниссана» ехала со стороны Грабцево в сторону села Воскресенское и при повороте налево не пропустила «Фольксваген».

Травмы получили водитель «Ниссана», 22-летняя девушка, управлявшая «Фольксвагеном», а также 22-летний пассажир «Фольксвагена». Всех их отвезли в больницу.