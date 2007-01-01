В ДТП под Калугой пострадали три человека
В ДТП под Калугой пострадали три человека
Полиция сообщила подробности о происшествии в деревне Бутырки Ферзиковского района.
По предварительным данным, около 18:00 в четверг, 5 июня, 42-летняя женщина за рулем «Ниссана» ехала со стороны Грабцево в сторону села Воскресенское и при повороте налево не пропустила «Фольксваген».
Травмы получили водитель «Ниссана», 22-летняя девушка, управлявшая «Фольксвагеном», а также 22-летний пассажир «Фольксвагена». Всех их отвезли в больницу.